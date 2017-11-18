شاعر سعودي يشعل موجة من السخط بتمنيه خسارة نادي الهلال أمام الكعبة (فيديو)

أثار شاعر سعودي موجة من الغضب والامتعاض بتمنيه خسارة نادي الهلال السعودي في مباراته أمام نادي أورورا الياباني، خلال تواجده أمام الكعبة.

وأظهر مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة قبيل لقاء الهلال السعودي وأورورا الياباني، اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، الشاعر فلاح آل مخلص، أمام الكعبة؛ وهو يقول: “أتمنى هزيمة الهلال، أنا هنا في الحرم ادعي عليهم!”.

وانتهت المباراة قبل قليل بالتعادل بهدف لهدف، وسجل المهاجم السوري عمر خربين هدف الهلال الوحيد.

وعبر مغردون عن امتعاضهم من موقف الشاعر، وأكد أحدهم أن نادي الهلال يمثل المملكة ومن غير الجائز اتخاذ موقف عدائي منه؛ قائلًا: “صح أنا لا أشجع، بس ليه يتمنى الخسارة للهلال، الهلال يمثل السعودية”.

الشاعر فلاح آل مخلص، من أمام الكعبة :

"أتمنى هزيمة #الهلال .. أنا هنا في الحرم ادعي عليهم".!

:#الهلال_اوراورا pic.twitter.com/8kvY7Vw376 — نجران اليوم (@NajranToday) November 18, 2017

وأضاف مغرد يدعى سعد: “شاعر الفلس يبغى الشهرة، الله يبلاه وهو اللي يفتخر بها في حسابه، والهلال راح يغمكم كلكم يا نصراوية”.

ورغم محاولات رئيس هيئة الرياضة في السعودية، تركي آل الشيخ، تهيئة أجواء خالية من التعصب قبل النهائي الآسيوي، إلا أن عددًا من الأندية رفض إعلان دعمه لنادي الهلال.

ورغب آل الشيخ في خلق حالة من الدعم للهلال، استجابت لها أندية سعودية عديدة كالاتحاد، والشباب، والتعاون، والرائد، والفيحاء، وأحد، والباطن، قبل المعترك الآسيوي، في حين رفضت إدارتا النصر، والأهلي، التغريد دعمًا للهلال.

ودفع الهلال السعودي ثمن إهدار العديد من الفرص أمام ضيفه أوراوا رد دياموندز الياباني ليكتفي بالتعادل 1-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم السبت.

وبهذه النتيجة، سيحسم بطل هذه النسخة في مباراة الإياب التي ستقام بستاد سايتاما 2002 يوم السبت المقبل، حيث يحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف فيما يحتاج أوروا للتعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة ليحصد اللقب.

يذكر أن الفائز باللقب سيشارك في بطولة كأـس العالم للأندية التي ستقام في أبو ظبي الشهر المقبل ، حيث يواجه بطل آسيا الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وأوكلاند سيتي، يوم 9 كانون الأول/ديسمبر.