الجزائري زياية لاعب نادي الاتحاد السابق يستفز جمهور نادي الهلال السعودي

استفز اللاعب الجزائري عبد المالك زياية، لاعب نادي الاتحاد السعودي السابق، جماهير نادي الهلال على طريقته الخاصة عقب نهاية مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشر زياية صورة له عقب نهاية المباراة مباشرة لأحد أهدافه في مرمى نادي الهلال، في إشارة لسعادته بالنتيجة غير الجيدة للهلال.

ودفع الهلال السعودي ثمن إهدار العديد من الفرص أمام ضيفه أوراوا رد دياموندز الياباني ليكتفي بالتعادل 1-1 في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم السبت.

واستغل البرازيلي رفائيل سيلفا خطأ دفاعيا ليضع الفريق الزائر في المقدمة بعد ثماني دقائق من البداية.

لكن المهاجم السوري عمر خربين، هداف البطولة والمرشح لجائزة أفضل لاعب آسيوي هذا العام، أدرك التعادل للهلال في الدقيقة 38 عندما وصلته كرة سلمان الفرج داخل المنطقة واستدار ليضعها في الشباك من مدى قريب.

وتقام مباراة الإياب في سايتاما الأسبوع المقبل، حيث سيتطلع الهلال لإحراز لقبه الثالث في البطولة.

وأبدت الجماهير المنافسة لنادي الهلال بالغ سعادتها بتعادل الزعيم، مشددين على أن فرصة الفوز باللقب باتت بالغة الصعوبة للفريق الأزرق.

وقالت الجماهير، إن الجحيم ينتظر الهلال في موقعة الإياب في سايتاما بسبب الحضور الجماهيري الكثيف المتوقع.

وتهكمت الجماهير على هتافات الهلاليين “السابعة يا هلال”، حيث قالوا إن الهلاليين هتفوا فرد عليهم الفريق الياباني بهدف أسكتهم في المدرجات.