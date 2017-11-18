مباراة الهلال وأوراوا‎.. كيف يضيع لاعبو “الزعيم” هذه الفرص السهلة (فيديو)

أعرب جمهور نادي الهلال السعودي، عن استغرابهم الشديد؛ بسبب إضاعة اللاعبين للفرص السهلة، في مواجهة فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني، من المباراة التي تجمعهما حاليًا، على استاد الملك فهد الدولي، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقبل نهاية الشوط الأول، أضاع لاعبو الهلال، فرصة محققة، على حدود خط المرمى، ومع انطلاق الشوط الثاني في الدقيقة 50، أضاع عمر خربين هدفاً محققاً، بعدما استقبل الكرة برأسه، ولكنه سدد خارج الشباك.

ويمتلك الهلال سجلاً مميزاً في دوري أبطال آسيا، حيث لم يتذوق مرارة الهزيمة على مدار 12 مباراة، خاضها في البطولة القارية، حيث فاز في 7 مباريات، وتعادل في 5 لقاءات.

وصعد فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على شنغهاي الصيني، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بملعب “سايتاما 2002″، في إياب الدور نصف النهائي، من منافسات البطولة.

ويسعى الهلال السعودي، لاستغلال الأرض والجمهور؛ من أجل تحقيق الفوز، وبعدد وافر من الأهداف؛ للحفاظ على آماله في حصد اللقب القاري، والمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الإمارات، الشهر المقبل، قبل خوض مباراة الإياب، المحدد لها 25 نوفمبر باليابان.