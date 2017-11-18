مباراة الهلال وأوراوا.. خربين يقود الزعيم في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكر القدم بنادي الهلال السعودي، بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، تشكيل الزعيم استعدادًا لمواجهة أوراوا الياباني، في ذهاب الدور النهائي بدوري أبطال آسيا 2017.

وجاء تشكيل الهلال أمام أوراوا كما يلي..

المعيوف، الشهراني، جحفلي، هوساوي، البريك، عطيف، ميليسي، الفرج، سالم، إدواردو، خربين.

وكان الهلال قد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 12 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط لبيرسيبوليس الإيراني و7 للريان القطري و4 للوحدة الإماراتي.

وفاز الهلال في دور الـ16 على استقلال خوزستان الإيراني بواقع 4- 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ثم فاز في ربع النهائي على العين الإماراتي 3- 0 في مجموع المباراتين، وفاز في نصف النهائي على بيرسيبوليس الإيراني 6- 2 في مجموع المباراتين.

????- فيديو: تفاعل جماهير الهلال قبل بداية المُباراة???????? pic.twitter.com/2ghSuGabdG — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) November 18, 2017

ويبرز في صفوف الهلال عدة لاعبين منهم المهاجم السوري عمر خريبين، ولاعب الوسط البرازيلي كارلوس إدواردو، وكذلك الأوروغوياني نيكولاس ميليسي والدولي سالم الدوسري.

يذكر بأن مباراة الإياب بين الهلال وأوراوا ستقام يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري على إستاد سايتاما 2002 في مدينة سايتاما اليابانية.