مباراة الهلال وأوراوا.. 4 أسلحة يعتمد عليها رامون دياز لتعطيل الكمبيوتر الياباني

يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة مرتقبة مساء السبت ضد ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني في ذهاب الدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال في مواجهته ضد الفريق الياباني إلى تحقيق الفوز الذي يسهل مهمته في لقاء الإياب، خاصة أن الفريق السعودي يبحث عن استعادة اللقب القاري بعد غياب.

وترصد شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي أبرز أسلحة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال السعودي في موقعة نهائي دوري الأبطال.

عمر خريبين.

يعتمد الهلال على قدرات عمر خريبين المهاجم السوري المتميز الذي يعد أحد أفضل مهاجمي القارة الآسيوية في الوقت الحالي، وهداف دوري أبطال آسيا، برصيد 9 أهداف بالتساوي مع البرازيلي هالك.

ويعوّل رامون دياز على تحركات خريبين المؤثرة في الخط الهجومي وقدراته التهديفية التي تعطي الهجوم الأزرق القوة والفاعلية بشكل كبير.

وأكد المدرب السوري مهند البوشي لـ”إرم نيوز” أن عمر خريبين من اللاعبين الموهوبين أصحاب القدرات التي لا يختلف عليها اثنان، موضحاً أنه أحد أفضل لاعبي قارة آسيا هجومياً في الوقت الحالي.

وأضاف: ” خريبين من اللاعبين الذين يجيدون اقتناص الأهداف من أنصاف الفرص وهو أمر مهم للغاية للهلال في هذا اللقاء”.

كارلوس إدواردو.

يبدو البرازيلي كارلوس إدواردو نقطة ربط رائعة بين خطي الوسط والهجوم، ولاعبًا يجيد اختراق دفاعات المنافسين بشكل رائع.

ويلعب إدواردو هجومياً بشكل ممتاز، ويجيد أداء دور المهاجم الثاني، إلى جانب دور صانع الألعاب، وهو ما يجعله ورقة رابحة وسلاحًا بارزًا في يد المدرب رامون دياز.

وسجل كارلوس إدواردو 7 أهداف في بطولة دوري أبطال آسيا، وهو ما يجعله أحد طرفي هجوم الهلال المتميز في لقاء بطل اليابان.

سالم الدوسري.

تطور اللاعب سالم الدوسري بشكل رائع مع الهلال وقدم مستوى بارزاً خلال الفترة الأخيرة، وآخر ذلك تسجيله هدفًا في شباك النصر.

ويعد “الدوسري” من أنشط لاعبي الوسط، وهو جناح هجومي مميز يستطيع الوصول إلى المرمى بفضل سرعاته ومهاراته وهو ما يجعله لاعباً متميزاً.

ويعتمد “دياز” على انطلاقات الدوسري من الخلف للأمام، خاصة أنه يصنع الفارق دائماً بقوته البدنية وسرعاته ومهاراته الفردية، وبالتالي يبقى سلاحًا مهمًا في هجوم الهلال.

ميليسي.

يلعب الأوروغوياني نيكولا ميليسي لاعب وسط الهلال دور “حائط الصد” في صفوف الفريق الأزرق وسط الملعب بفضل مجهوده البدني الوافر.

ويعتمد “دياز” بشكل كبير على التحامات ميليسي ومردوده البدني الذي يمنحه الفارق وسط الملعب، ويبدو دور ميليسي كبيراً في التعامل مع سرعات الفريق الياباني.