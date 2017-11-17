مباراة الهلال وأوراوا.. إدارة “الزعيم” للأندية السعودية: شكرًا على دعمكم

أعربت إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة الأمير نواف بن سعد، عن سعادتها بالدعم الذي وجدته من الأندية السعودية، قبل مباراة الفريق أمام أوراوا الياباني، غدًا السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وأصدر نادي الهلال بيانًا رسميًا عبر صفحته بموقع التدوينات المصغر”تويتر” قال فيه: ثمّنت إدارة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد مبادرة الأندية السعودية التي دعمت الهلال، ووقفتها من خلال المشاركة بتسيير حافلات وتوجيه روابط الأندية لحضور ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، متمنيًا التوفيق للأندية، ولرياضتنا في قادم الأيام؛ لمواصلة مسيرة الإنجازات، ورفع علم المملكة العربية السعودية عاليًا في جميع المحافل الدولية”.

ويلعب نادي الهلال ضد أوراوا، غدًا السبت، في العاصمة الرياض، مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأعلنت إدارات كلٍ من: الاتحاد، والشباب، والرائد، والتعاون، والفيحاء، وأحد، والباطن، دعمها للهلال، قبل المعترك الآسيوي، في حين رفضت إدارتا النصر، والأهلي، التغريد دعمًا للهلال.

وقال فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد السعودي، إنه يتمنَّى فوز الهلال باللقب، وهو ما أعلنه عمر السومة، مهاجم الأهلي، متمنيًا التوفيق لزميله في منتخب سوريا، ومهاجم الزعيم عمر خريبين.

وقال حمد الصنيع، رئيس نادي الاتحاد، لقناة العربية: ”البعض كان يخشى ردة فعل الجمهور، إذا أعلن دعم فريق منافس خارجيًا.. وأُعلنها الآن، سأدعم أي فريق سعودي يمثل الوطن خارجيًا، وأتمنى أن يحقق البطولة، ورياضتنا كانت مختطفة في الماضي، ولا يمكن أن أكره الخير لأي فريق يمثل الوطن”.