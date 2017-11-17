جماهير الوصل الإماراتي تدعم نادي الهلال ضد أوراوا بلافتة “آسيا يا الهلال” (صورة)

دعمت جماهير الوصل الإماراتي، نادي الهلال السعودي قبل مواجهته المرتقبة أمام أوراوا ريدز الياباني بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في الرياض، غدًا السبت.

وعلّقت جماهير الوصل “لافتة” خلال مباراة فريقها أمام الظفرة في الجولة الثامنة للدوري الإماراتي، وكتبت عليها باللون الأزرق، “آسيا يا الهلال”.

ويلعب نادي الهلال ضد أوراوا غدًا السبت في العاصمة الرياض، مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأعلنت إدارات كلٍ من: الاتحاد، والشباب، والرائد، والتعاون، والفيحاء، وأحد، والباطن، دعمها للهلال، قبل المعترك الآسيوي، في حين رفضت إدارتا النصر، والأهلي، التغريد دعمًا للهلال.

وقال فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد السعودي، إنه يتمنَّى فوز الهلال باللقب، وهو ما أعلنه عمر السومة، مهاجم الأهلي، متمنيًا التوفيق لزميله في منتخب سوريا، ومهاجم الزعيم عمر خريبين.

وقال حمد الصنيع، رئيس نادي الاتحاد، لقناة العربية:”البعض كان يخشى ردة فعل الجمهور، إذا أعلن دعم فريق منافس خارجيًا .. وأُعلنها الآن، سأدعم أي فريق سعودي يمثل الوطن خارجيًا، وأتمنى أن يحقق البطولة، ورياضتنا كانت مختطفة في الماضي، ولا يمكن أن أكره الخير لأي فريق يمثل الوطن”.