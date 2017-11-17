رامون ديارز قبل مباراة نادي الهلال ضد أوراوا: على الفريق الياباني الحذر من “الزعيم”

وجه الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال السعودي تحذيرًا شديد اللهجة لفريق أوروا ريدز الياباني حيث قال: “على أوروا أن يستعد لهجوم الهلال”.

جاء هذا قبل 24 ساعة من المواجهة التي تجمع بين الفريقين في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف دياز: “فريقنا لديه هوية وشخصية داخل أرض الملعب ويستطيع السيطرة على اللعب، مكتسبًا ذلك من روح الانتصارات التي نملكها وعدم خسارتنا لأي مباراة بسهولة”.

وأكد: “لا أشك أن الهلال سيقدم مباراة جيدة كما عهده الجميع، ولقد عملنا منذ فترة طويلة، واللاعبون متجانسون مع بعضهم البعض، ولا ننسى أن النهائي 180 دقيقة مقسمة على مباراتين”.

وأوضح دياز أن الفريق الأكثر جاهزية وتحكمًا بأعصابه، وأقل في ارتكاب الأخطاء سيظفر بالكأس الآسيوي.

وأكد دياز على أحقية أوروا في الوصول للنهائي الآسيوي، بعدما قدمه من أداء متميز طوال البطولة، حيث قال: “تابعت أوروا بشكل جيد، هو فريق منظم، وهذا النهائي مثير لاهتمام الجميع به، ووصول منافسنا لهذه المرحلة يعني أنه فريق قوي ويستحق هذا الوصول”.

واختتم دياز تصريحاته موجهًا رسالة لجماهير الهلال: “ننتظر في هذه المباراة حضورًا قويًا من جماهيرنا، التي عودتنا دائمًا على دعمها”.