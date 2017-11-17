أسامة هوساوي عن مباراة نادي الهلال ضد أوراوا: واثقون من الفوز بدوري أبطال آسيا

يستضيف ملعب الملك فهد الدولي، موقعة ساخنة، عندما يلتقي الهلال السعودي، مع فريق أوراوا ريدز الياباني، غدًا السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويخوض الهلال المباراة متسلحًا بالأرض والجماهير، الذين احتشدوا من أجل مؤازرة الفريق أمام نظيره الياباني.

ويسعى الهلال لتحقيق فوز ثمين، يخفف من عبء مهمته في لقاء الإياب، على ملعب سايتما 2002.

وترغب كتيبة رامون دياز، في تكرار إنجاز الاتحاد عام 2005، عندما توج الأخير باللقب الآسيوي، دون هزيمة في البطولة، كما يرغب اللاعبون في استكمال سلسلة عدم الخسارة لعام 2017.

وفشل الهلال في الوصول لنهائي البطولة الآسيوية في العامين الماضيين، إذ يعود تاريخ آخر نهائي وصل إليه الهلال إلى عام 2014، عندما واجه سيدني ويسترن الأسترالي، وفشل في حصد اللقب آنذاك.

وأكد أسامة هوساوي، مدافع الهلال، أنه واثق في قدرة فريقه على الفوز بدوري أبطال آسيا، وإنهاء سطوة فرق شرق آسيا على اللقب، في السنوات الماضية.

واستشهد هوساوي في تصريحات لموقع الاتحاد الآسيوي، بتفوق منتخب بلاده على أستراليا واليابان، في تصفيات القارة المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا، بقوله: “تأهلنا على حساب أستراليا، وتغلبنا على اليابان في المباراة الختامية”.

وأكد هوساوي، أن ذهاب نهائي دوري الأبطال، سيكون حاسمًا، لاسيما مع وجود دعم جماهير كبير لفريقه، في العاصمة الرياض، مضيفًا: “مصممون على رفع الكأس، وصلنا للمباراة النهائية بسبب العمل الجاد، ونسعى لتحقيق اللقب”.

وعن المسافة التي سيقطعها الفريق في لقاء الإياب، بالسفر إلى اليابان، قال مدافع الهلال: “قد نكون مرهقين، ولكن بالتأكيد، المدرب رامون دياز، سيضع تكتيكًا مناسبًا لكل لقاء”.

وأتم تصريحاته بقوله: “عمومًا، سنحاول تحقيق أفضل نتيجة ممكنة هنا في الرياض؛ لتسهيل مهمتنا بشكل أكبر في مباراة العودة”.

في المقابل، يطمح أوراوا ريدز في تحقيق المفاجأة، والتتويج باللقب الآسيوي، لأول مرة في تاريخه.

ويقدم الفريق الياباني نتائج مميزة، في النسخة الحالية بالبطولة، إذ خاض 12 لقاء، حقق العلامة الكاملة في 7 مواجهات، وخسر 4 مباريات، وتعادل في لقاء وحيد.

ولن يفرط أوراوا في اللقب بسهولة، لاسيما وأن لديه فرصة للتعويض، حال الهزيمة في موقعة السبت، إذ تقام مباراة الإياب على أرضه ووسط جماهيره، وهذه ميزة يتمتع بها الفريق، حسبما أفاد تاكافومي هوري، مدرب أوراوا.

وأكد هوريهوري، أن الميزة التي سيتمتع بها فريقه أوراوا في النهائي الآسيوي، هي خوض مواجهة الإياب على أرضه ووسط جماهيره.

وقال :”اللعب على أرضنا في لقاء الإياب، يمنحنا أفضلية على الهلال، لاسيما وأن الفريق سيلقى دعمًا كبيرًا من الجماهير، فهي مصنفة ضمن الأفضل في آسيا”.

وتابع: “نسعى لتقديم أداء ممتع للجماهير في مواجهة الإياب، حتى يرضى عشاق فريقنا، ويساندونا بقوة أكبر طوال المباراة”.

وأشار هوري، إلى معرفته الجيدة بالأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، قائلاً: “دياز يمتلك خبرات مميزة، قادرة على المساهمة في تقديم أفضل أداء فني، بالنسبة للاعبيه”.

واختتم هوري تصريحاته، مشدداً على هدف وصول فريقه إلى مونديال الأندية، بالفوز أمام الهلال.