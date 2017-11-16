الشيخ الكلباني يثير الجدل مجددًا بفيديو عن نادي الهلال السعودي

صدم الشيخ عادل الكلباني إمام مسجد المحيسن بالرياض، متابعيه من جماهير نادي الهلال السعودي، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يدعو لخسارة الهلال في ذهاب نهائي آسيا أمام أوراوا الياباني بأربعة أهداف.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تمنى فيها الكلباني هزيمة الهلال، حيث قال بعد أن تلقى سؤالاً من أحد مشاهير السوشال ميديا عن العالمية: “العالمية صعبة قوية ولن يستطيع الهلال تحقيق اللقب الآسيوي”.

وسأله المشجع إن كان يتمنى تأهل الهلال للبطولة العالمية، فقال: “لماذا الإحراج.. لا أتمنى أن يفوزوا ويتأهلوا”.