الشيخ عادل الكلباني يتمنى خسارة نادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

الشيخ عادل الكلباني يتمنى خسارة نادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

تمنى الداعية الإسلامي السعودي المعروف، الشيخ عادل الكلباني، خسارة نادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا الياباني.

وقال الكلباني بعد أن تلقى سؤالاً من أحد مشاهير السوشال ميديا عن العالمية: “العالمية صعبة قوية ولن يستطيع الهلال تحقيق اللقب الآسيوي”.

وسأله المشجع إن كان يتمنى تأهل الهلال للبطولة العالمية، فقال: “لماذا الإحراج.. لا أتمنى أن يفوزوا ويتأهلوا”.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث دائماً ما يظهر الشيخ المعروف بتشجيعه لنادي النصر السعودي، مداعبا ومشاكساً الهلاليين.

وفي السياق ذاته، هاجمت الجماهير الهلالية بمواقع التواصل الداعية عادل الكلباني وطالبت بأن ألا يتدخل في الرياضة، وأن يكون حديثه داخل النطاق الديني، فيما رحب الرأي الآخر بحديث الكلباني وتم وصفه بأنه حديث مداعبة.

يذكر أن الهلال سيلاقي ذهاباً باستاد الملك فهد الدولي أوراوا الياباني يوم ـ18 من شهر نوفمبر المقبل، ولقاء الإياب يوم الـ25 من الشهر ذاته.

ودشن الجمهور هاشتاغا باسم “#الكلباني_يتمني_خسارة_الهلال” ليردوا فيه على ما قاله الداعية الشهير.

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