الشيخ عادل الكلباني يتمنى خسارة نادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

تمنى الداعية الإسلامي السعودي المعروف، الشيخ عادل الكلباني، خسارة نادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا الياباني.

وقال الكلباني بعد أن تلقى سؤالاً من أحد مشاهير السوشال ميديا عن العالمية: “العالمية صعبة قوية ولن يستطيع الهلال تحقيق اللقب الآسيوي”.

وسأله المشجع إن كان يتمنى تأهل الهلال للبطولة العالمية، فقال: “لماذا الإحراج.. لا أتمنى أن يفوزوا ويتأهلوا”.

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث دائماً ما يظهر الشيخ المعروف بتشجيعه لنادي النصر السعودي، مداعبا ومشاكساً الهلاليين.

وفي السياق ذاته، هاجمت الجماهير الهلالية بمواقع التواصل الداعية عادل الكلباني وطالبت بأن ألا يتدخل في الرياضة، وأن يكون حديثه داخل النطاق الديني، فيما رحب الرأي الآخر بحديث الكلباني وتم وصفه بأنه حديث مداعبة.

يذكر أن الهلال سيلاقي ذهاباً باستاد الملك فهد الدولي أوراوا الياباني يوم ـ18 من شهر نوفمبر المقبل، ولقاء الإياب يوم الـ25 من الشهر ذاته.

ودشن الجمهور هاشتاغا باسم “#الكلباني_يتمني_خسارة_الهلال” ليردوا فيه على ما قاله الداعية الشهير.

#الكلباني_يتمني_خساره_الهلال !

يتمنى أو يبارك لا يهم ،،

فـ الهلال بطلاً منذ القدم رغم كثرة الأماني بسقوطه ..

آسيا قادمة بحول الله ???? — عبدالرحمن ! (@T_i_o_T) October 23, 2017

واحد حلل الأغاني وش تتوقعون منه ????

#الكلباني_يتمنى_خسارة_الهلال — ???? عبدالله (@1Abod1402) October 23, 2017

#الكلباني_يتمني_خساره_الهلال

هل قال شي محرم؟

هل خالف العرف الإجتماعي أو مايخرم المروءة ماقال شيء يعيبه

وهذا من طرائف الرجل

تبونه آلة دينيه???? — علي القبيل (@ali_alqabil) October 23, 2017