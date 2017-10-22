ماذا قال وفد فريق أوراوا الياباني بعد متابعته لنادي الهلال أمام الباطن؟

حرص وفد من الجهاز الفني لفريق أوراوا ريدز الياباني، والذي تنتظره مواجهة حاسمة مع نادي الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا، على التواجد، مساء أمس السبت، في منصة استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض خلال مباراة الهلال والباطن ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، لرصد أبرز الملاحظات الفنية على الفريق الأزرق وأبرز نقاط الضعف والقوة ورفعها للمدير الفني للفريق الياباني.

وقال مدير الفريق الياباني، هورينو أوتشي، للصحافة عقب المباراة، ونقلته صحيفة “الجزيرة”: “شاهدنا نادي الهلال من الملعب ،ونعرف جيدًا أنه فريق قوي، ولكننا سنستعد جيدًا له، كما أن الهلال يملك جمهورًا مذهلًا”.

وأضاف: “أول معلومة سأنقلها هو أن الفريق قوي، وأن السعوديين طيبون في تعاملهم وضيافتهم، أما الملاحظات الفنية التي سأقولها لمدرب الفريق فلا يمكنني البوح بها للصحافة”.

وزاد هورينو أوتشي: “أفضل لاعب بالنسبة لي هو رامون دياز؛ لأنه كان يلعب في الدوري الياباني سابقًا”.

يذكر أن الوفد الياباني لن يحضر المباراة المقبلة أمام النصر ،وسيغادر مباشرة إلى طوكيو اليابانية.

يشار إلى أن الهلال لعب مباراته أمام الباطن بالصف الثاني ووسط غياب العديد من العناصر الأساسية للفريق.