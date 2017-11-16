ما موقف الفنان محمد عبده من نادي الهلال قبل نهائي دوري أبطال آسيا أمام اوراوا الياباني؟

أعلن المطرب السعودي محمد عبده مساندته لنادي الهلال السعودي أمام “أوراوا ريدز” الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال عبده في تغريدة له: “علينا مساندة الهلال ليحقق البطولة الآسيوية السابعة له، وإن شاء الله سيحسم الهلال اللقب في الرياض”.

محمد عبده:

علينا مساندة #الهلال ليحقق البطولة الآسيوية السابعة له، و إن شاء الله سيحسم الهلال اللقب في الرياض. pic.twitter.com/XfBjwEAOCM — قروب الموج الأزرق (@Almoj_alazra8) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

ويستضيف الهلال منافسه أوراوا ريدز بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بالرياض، السبت المقبل.