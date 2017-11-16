كيف سخر وليد الفراج من الجماهير المساندة لأوراوا ريدز أمام نادي الهلال السعودي؟ (فيديو)

قال الإعلامي السعودي، وليد الفراج، إن بعض المشجعين المنتمين لفرق منافسة لنادي الهلال سيجلبون “النحس” لـ”الزعيم”، في حالة تشجيعهم له خلال نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريدز الياباني.

وسخر فراج خلال برنامجه “أكشن يا دوري” من هذه الجماهير قائلًا: “سيجلسون أمام التلفاز ويضعون أيديهم كده”، حيث وضع الإعلامي يده على خده.

وأوضح: “هناك بعض الجماهير ستشجع أوراوا ريدز ضد الهلال، وهذا يندرج تحت بند الحرية الشخصية، ولكن إذا شجعوا الهلال سيكونون نحسًا”.

#وليد_الفراج: 44 ساعة قبل لقاء #الهلال_اوراوا والتشجيع هو حرية شخصية لكن هناك مشجعين “ينحسونك”.. أيها المشجع الهلالي استحمل هذه الأسبوعين pic.twitter.com/YBsQKnBzR7 — أكشن يادوري (@ActionYaDawry) ١٦ نوفمبر، ٢٠١٧

وأثنى وليد الفراج على زملائه الإعلاميين، مؤكدًا أن مقالاتهم وتغريداتهم كلها داعمة للهلال.

ويستضيف الهلال منافسه أوراوا ريدز بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بالرياض، السبت المقبل.