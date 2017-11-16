مباراة نادي الهلال وأوراوا ريدز.. “تقرير” يحسم مشاركة نواف العابد وسلمان الفرج

ينتظر رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال السعودي تقريرًا من مدرب اللياقة البدنية بالنادي، من أجل حسم مدى قدرته على الاستعانة بالثنائي سلمان الفرج ونواف العابد خلال مباراة السبت المقبل.

ويستضيف الهلال منافسه أوراوا ريدز بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بالرياض السبت المقبل.

وعانى الثنائي من إصابة خلال الفترة الماضية، قبل أن تتأكد جاهزيته الطبية.

وبحسب صحيفة الاقتصادية السعودية، فإن المدرب يحتاج تأكيدًا من مدرب اللياقة البدنية لمدى جاهزية الثنائي البدنية، قبل الدفع به نظرًا لقوة اللقاء، خاصة أنه غاب عن التدريبات خلال فترة الإصابة.

ومن المتوقع ان يدفع رامون دياز بسالم الدوسري حال عدم قدرته على الاستعانة بأيّ من نواف أو سلمان.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تعيين الحكم الأردني أدهم مخادمة لقيادة المباراة.

وأسندت قنوات بي إن سبورتس التعليق على المباراة للمعلق المصري أحمد الطيب.