تركي آل الشيخ يطلب من رئيس النصر التغريد دعمًا لنادي الهلال.. هل يقبل؟

كشفت مصادر قريبة من إدارة نادي النصر، عن أن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة، طلب من الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، التغريد دعمًا لنادي الهلال، عبر حسابه، وحساب النادي الرسمي.

ويحل أوراوا ريدز الياباني ضيفًا على الهلال في الرياض، السبت المقبل، بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ويرغب آل الشيخ في خلق حالة من الدعم للهلال؛ استجابت لها أندية سعودية عديدة مثل: الاتحاد، والشباب، والتعاون.

وبحسب تلك المصادر، فإن الأمير النصراوي، يرفض حتى الآن طلب آل الشيخ، علمًا بأن الهلال سيلعب، يوم السبت المقبل، في ذهاب النهائي الآسيوي.

وأعلنت إدارات كل من الاتحاد، والشباب، والرائد، والتعاون، والفيحاء، وأحد، والباطن، دعمها للهلال، قبل المعترك الآسيوي، في حين رفضت إدارتي النصر، والأهلي، التغريد دعمًا للهلال.

وقال فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد السعودي: إنه يتمنى فوز الهلال باللقب، وهو ما أعلنه عمر السومة، مهاجم الأهلي، متمنيًا التوفيق لزميله بمنتخب سوريا، ومهاجم الزعيم عمر خربين.

وقال حمد الصنيع، رئيس نادي الاتحاد، لقناة العربية: “البعض كان يخشى ردة فعل الجمهور، إذا أعلن دعم فريق منافس خارجيًا .. أنا أعلنها الآن، سأدعم أي فريق سعودي يمثل الوطن خارجيًا، وأتمنى أن يحقق البطولة”.

“رياضتنا كانت مختطفة في الماضي .. لا يمكن أن أكره الخير لأي فريق يمثل الوطن”.