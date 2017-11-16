إيقاف الكاتب أحمد الشمراني.. تغريدات ساخنة ثم اعتذار “يبدو غير مقبول”

قالت صحيفة المواطن السعودية، إنه تم إيقاف الكاتب الرياضي السعودي أحمد الشمراني، الناقد بصحيفة عكاظ، وبرنامج كورة، دون أن تحدد مدة الإيقاف، أو من اتخذه.

قبل أيام، حذف أحمد الشمراني تغريدتين له على صفحته بموقع التدوينات المصغر “تويتر”، بعدما تسببت في جدل كبير بالشارع الرياضي السعودي، على خلفية أزمة إعادة هيئة الرياضة التحقيق في قضية انتقال الحارس محمد العويس من نادي الشباب إلى نادي الأهلي.

ويعتبر الشمراني من الإعلاميين المنتمين للنادي الأهلي.

وقال الشمراني، في تغريداته المحذوفة: “إذا اعتبروا سلفة وكيل اللاعب لموكله، وتحويل اللاعب لوكيله شراكة في الفساد، فماذا نسمي قرار اتحاد منتخب، ومرجعيته مركز التحكيم الرياضي بنظامية انتقال العويس للأهلي، بعد سلسلة تحقيقات تمت الاستعانة فيها بخبير أجنبي، أليس فيها فساد بل شبهة فساد… فقط أسأل”.

وأضاف: “من حقق وقرر نظامية انتقال العويس للأهلي، هو الاتحاد السعودي لكرة القدم، وليس اتحاد لعبة أخرى، ومن نقض القرار إذا كان واثقًا لماذا يمنع الأهلي من اللجوء للفيفا؟”.

يذكر أن هيئة الرياضة قد أدانت الأهلي في قضية انتقال حارسه محمد العويس للنادي، قادمًا من الشباب، وسط أنباء عن إيقاف اللاعب ومنع ناديه من تسجيل اللاعبين.

وأصدر تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة قرارًا بإنهاء تكليف الأمير فهد بن خالد من رئاسة النادي الأهلي، وتعيين الأمير تركي بن محمد العبدالله الفيصل.

وطرح المغردون تساؤلًا عن سبب حذف الشمراني لتغريداته‎، مطالبين الإعلامي السعودي بالكشف عن موقفه من القضية، ولماذا طرح هذه الأسئلة، ولماذا حذفها مرة أخرى؟.

وبعد تغريداته، التي أثارت الجدل، نشر الشمراني تغريدتين أخريين، فيما يشبه اعتذارًا لكن يبدو أنه لم يقبل، بحسب ما نشرته صحيفة المواطن عن إيقافه.

غرد الشمراني :”نحن وإن اختلفنا حول أنديتنا، إلا أن هناك ثوابت لايمكن أن نتجاوزها، معنية بالوطن، ومنتخب الوطن، ومن هذا المنطلق، يجب علينا أن لا نمنح المتربصين فرصة استغلال أي هفوة منا للدخول بنوايا غير رياضية”.

“نحن مع الوطن ورياضة الوطن”.

“نختلف، ونتفق، ولكن الوطن، ومنتخب الوطن، خط أحمر”.

“مهما اختلفت ميولنا، سنبقى مع الوطن، ومصلحته العليا”.

“أثق أن كل الإجراءات التي اتخذتها هيئة الرياضة #ومعالي المستشار تهدف لذلك”.

“ويجب أن لا نكابر ونستمر في أخطائنا”.

“وثقوا أن الأهلي كبير، وسيبقى كذلك”

“نحتاج للعقلانية، وأن نحافظ على النادي راقيًا، كما عهدناه، لا للاندفاع، والتشنج، والمستقبل للأهلي”.

كانت هذه التغريدات آخر ما كتبه الشمراني عبر حسابه على تويتر، يوم الـ12 من نوفمبر الجاري.

ورجح متابعون لـ”إرم نيوز” أن إيقاف الشمراني ربما كان بسبب تغريداته، التي أثارت جدلًا، خاصة بين جماهير النادي الأهلي، التي باتت تطالب بتصعيد أزمة اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وربما يكون ذلك أيضًا تمهيدًا لإصدار قرار في القضية، التي فشلت محاولات حلها وديًا.