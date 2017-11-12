السعودية.. نواف العابد يشارك في تدريبات نادي الهلال (فيديو)

شهدت تدريبات نادي الهلال السعودي اليوم الأحد، عودة المهاجم نواف العابد إلى التدريبات، استعدادًا للمباراة النهائية، بين الهلال وأوراوا ريد الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت المقبل.

وغاب العابد (27 عامًا) عن الهلال منذ تعرضه لإصابة في مواجهة الشباب في الأول من الشهر الحالي في الدوري السعودي، وخرج في الدقيقة 60، وغادر إلى العاصمة الفرنسية باريس لإجراء فحوصات طبية.

وتكهنت وسائل إعلام بغياب اللاعب عن مباراة الذهاب على الأقل، لكن العابد عاد اليوم إلى التدريبات، وهو ما يمثل خبرًا سارًا لمدرب الهلال، الأرجنتيني رامون دياز.

ويلتقي الهلال مع أوراوا، يوم السبت، على استاد الملك فهد الدولي، في العاصمة الرياض، على أن يتجدد اللقاء في الإياب، في العاصمة اليابانية طوكيو، يوم 25 من الشهر الحالي.

ويسعى الهلال إلى الفوز بالبطولة القارية للمرة الثالثة في تاريخه، والصعود إلى كأس العالم للأندية للمرة الأولى، التي تقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي الشهر المقبل،

وسبق للهلال أن نجح في التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا مرتين من قبل، وكانتا عامي 1992 و2000.