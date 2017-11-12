السعودية.. الشباب يدعم نادي الهلال للفوز بدوري أبطال آسيا

أعلن نادي الشباب السعودي، دعمه لمواطنه نادي الهلال ؛ للفوز بلقب دوري أبطال آسيا، عندما يواجه أوراوا ريد الياباني، في ذهاب البطولة، السبت المقبل، على استاد الملك فهد في العاصمة الرياض.

وقال الشباب، في بيان نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “وجهت إدارة نادي الشباب، روابط مشجعي النادي، بدعم ومؤازرة ممثل المملكة العربية السعودية، فريق الهلال، الذي يخوض ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، السبت المقبل، أمام فريق أوراوا”.

وأضاف النادي: “كما تدعو الإدارة الشبابية جميع الرياضيين والمنتمين لهذا الوطن، بدعم الهلال في هذه المواجهة الهامة”.

وقدمت أندية: الاتحاد والفيحاء والرائد والتعاون والباطن وأحد دعمها للهلال؛ للفوز بالبطولة الآسيوية.

ويأمل الهلال في الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، والصعود لأول مرة إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الإمارات، الشهر المقبل.

ويقام ذهاب النهائي في طوكيو، في 25 من الشهر الحالي.