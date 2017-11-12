طرح تذاكر مباراة نادي الهلال وأوراوا الأربعاء المقبل.. تعرف على الأسعار

أعلنت شركة صلة الرياضية، الشريك التسويقي لنادي الهلال السعودي، أسعار تذاكر ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، الذي سيقام، السبت المقبل، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ويجمع الهلال بنظيره أوراوا الياباني.

وذكرت الشركة، أن التذاكر ستُطرح للبيع، يوم الأربعاء المقبل، في منافذ “ملعب الأمير فيصل بن فهد” و”نادي الهلال” ،من الرابعة عصرًا حتى العاشرة مساء.

الأربعاء القادم يصبح بإمكانك حجز مقعدك لحضور موقعة نهائي دوري أبطال اسيا ٢٠١٧ م، بين #الهلال و أوراوا.

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???????????? pic.twitter.com/LWgo7l3OVD — صلة الرياضية (@SelaSport) November 11, 2017

وحددت الشركة أسعار التذاكر على النحو الآتي:

الموحدة 50 ريالًا، الممتازة 500 ريال، الفضية 4000 ريال ،والذهبية 7000 ريال.

ويُتوقَّع أن يجني نادي الهلال عوائد مالية من التذاكر، تتجاوز حاجز الإثني عشر مليون ريال.

يُذكر أن سعة ملعب الملك فهد الدولي تصل إلى 62 ألف مقعد.