نادي الاتحاد السعودي يطالب جماهيره بمؤازرة نادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

ناشد حمد الصنيع، رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، رابطة جماهير الفريق بالتوجه إلى الرياض، من أجل مساندة نادي الهلال أمام أوروا ريدز الياباني.

ويواجه الهلال نظيره أوروا ريدز الياباني على ملعب الملك فهد الدولي، السبت المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

ونشر الاتحاد بيانًا عبر حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي على الإنترنت (تويتر) جاء فيه :”في إطار العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط نادي الاتحاد بكافة الأندية السعودية ومنها نادي الهلال الشقيق، ودعمًا لتوجهات الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ في فتح صفحة مشرفة في العلاقات بين الأندية السعودية بما يخدم رياضتنا، طالب رئيس مجلس إدارة النادي حمد بن سليمان الصنيع بتوجه رابطة المشجعين إلى مدينة الرياض، يوم السبت المقبل، لمؤازرة فريق الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا، متمنيًا التوفيق لممثل الكرة السعودية في مهمته”.