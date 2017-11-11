السعودية.. نواف العابد يصل مقر بعثة نادي الهلال في أبوظبي

وصل المهاجم نواف العابد، مقر تدريبات نادي الهلال السعودي في أبوظبي، حيث يقيم الفريق معسكرًا؛ استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال آسيا، أمام أوراوا ريد الياباني، السبت المقبل، على استاد الملك فهد، بالعاصمة الرياض.

وتكهنت وسائل إعلام، بغياب اللاعب عن مباراة الذهاب، بعد خروجه في الدقيقة 60، من مباراة الهلال والشباب، في الدوري السعودي، في الأول من الشهر الحالي.

وغادر العابد الأربعاء الماضي، إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ لإجراء كشف على موضع إصابته، على يد استشاري جراحة الأوتار الضامة، جيليس ريبول.

وذكر الإعلامي السعودي عبدالله الحنيان، على حسابه في “تويتر”، أن العابد وصل مقر إقامة الهلال، بعد خضوعه لفحص طبي دقيق، في العاصمة باريس، لكنه لم يكشف عن التحاق اللاعب بالتدريبات، أو إمكانية مشاركته في المباراة، السبت المقبل.

وكتب اللاعب الدولي أمس، على حسابه في موقع “انستغرام”، “هي إرادة القدر، اللهم لا اعتراض، دائمًا وأبدًا، أخذت إبرة في موضع الألم، وإن شاء الله بخير، دعواتكم”؛ ما رجّح غيابه عن مباراة الذهاب، على الاقل.

ويأمل الهلال بالفوز بالبطولة، للمرة الثالثة في تاريخه ، بعد الفوز بنسختي 1992 و2000.