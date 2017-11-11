نادي الهلال ام أوراوا.. من يشجع عمر السومة في نهائي دوري أبطال آسيا؟ (فيديو)‎

كشف النجم السوري عمر السومة، عن دعمه لزميله في المنتخب عمر خريبين، بالفوز بلقب دوري أبطال آسيا، مع الهلال السعودي، عندما يلاقي أوراوا ريد الياباني، السبت المقبل، في ذهاب النهائي.

وصعد الهلال للمباراة النهائية، بعد تألق واضح من خريبين، الذي سجل 5 أهداف في مباراتي نصف النهائي، أمام بيروزي الإيراني.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو للسومة، يقول فيه: “إن شاء الله يأخدها عمر خريبين، البطولة الآسيوية وجائزة أفضل لاعب في آسيا، قلوب السوريين معه”.

وعمر السومة هو لاعب الأهلي، المنافس الرئيس للهلال على لقب الدوري، والهداف الأبرز في الدوري السعودي، في السنوات الأخيرة.

وودع الأهلي من دور الـ 8، بالخسارة 5/3 أمام بيروزي.

ويُمنِّي الهلال النفس، بالفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، والصعود إلى كأس العالم للأندية، والتي تقام في الإمارات، الشهر المقبل.