مفاجأة.. نواف العابد جاهز لدعم نادي الهلال بنهائي دوري أبطال آسيا‎

أوضحت تقارير سعودية أن نواف العابد لاعب نادي الهلال جاهز لمباراة فريقه أمام أوراوا ريد الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم 18 من الشهر الحالي.

وتكهنت جماهير النادي ووسائل إعلام بغياب اللاعب عن مباراة الذهاب بعد خروجه في الدقيقة 60 من مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي في الأول من الشهر الحالي.

وأوضح الإعلامي السعودي أحمد بن ردين أن العابد سيصل غدًا السبت أبوظبي حيث يقيم الهلال معسكرًا استعدادًا لمواجهة أوراوا ريد.

وفي حال وصول العابد غدًا فسيكون أمامه أسبوع كامل للاستعداد للمباراة التي ستقام على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

ويأمل الهلال بتحقيق نتيجة جيدة تمكّنه من الاحتفال باللقب في اليابان يوم 25 من الشهر الحالي والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأنية التي تقام في أبوظبي الشهر المقبل.

وخسر الهلال نهائي نسخة العام 2014 ويسترن سيدني وانديريرز الأسترالي، علمًا بأنه أحرز اللقب عامي 1992 و200.