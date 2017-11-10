السعودية.. نواف العابد يعلق على غيابه عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

تحدث اللاعب نواف العابد مهاجم نادي الهلال السعودي إلى محبيه على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” بعد تأكد غيابه عن ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكتب العابد على صفحته في “انستغرام” هي أرادة القدر، اللهم لا اعتراض دائمًا وأبدًا، أخذت إبرة في موضع الألم وإن شاء الله بخير، دعواتكم”.

وغادر نواف العابد، الأربعاء، إلى العاصمة الفرنسية باريس، لإجراء كشف على موضع إصابته على يد استشاري جراحة الأوتار الضامة جيليس ريبول.

وكان العابد قد خرج مصابًا بعد 60 دقيقة من انطلاقة مباراة الهلال الأخيرة في الدوري أمام الشباب، وذلك في أول مباراة له بعد غيابه لفترة طويلة للإصابة.

ويستضيف الهلال أوراوا ريد يوم 18 من الشهر المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن تقام مباراة الإياب في اليابان يوم 25 من الشهر ذاته.

ويسعى الهلال للظفر باللقب للمرة الثانية في تاريخه والمشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات الشهر المقبل.