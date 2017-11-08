تعرّف على موقف سلمان الفرج النهائي من المشاركة مع نادي الهلال في النهائي الآسيوي

أظهرت الفحوصات الطبية المبدئية التي خضع لها اللاعب سلمان الفرج، اليوم الأربعاء، قدرته على المشاركة مع فريقه الهلال السعودي في النهائي الآسيوي.

وكان الفرج قد تعرض للإصابة خلال معسكر المنتخب السعودي المقام حاليًا بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ولن تقف إصابة الفرج عائقًا أمام مشاركته مع الهلال في مواجهة فريق أوروا ريدز الياباني، في نهائي دوري أبطال آسيا.

ويواجه الهلال نظيره الياباني في 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في ذهاب النهائي، على أن تقام مواجهة الإياب بعدها بسبعة أيام.

ويقيم الهلال حاليًا معسكرًا إعداديًا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، بانتظار وصول الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الفريق.

وفي سياق متصل، لم تُحسم بعد إمكانية مشاركة الثلاثي حسن كادش، عبدالله الحافظ، مجاهد المنيع، الذين يعانون من الإصابة أيضًا.