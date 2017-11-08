هل يلحق سلمان الفرج لاعب نادي الهلال بنهائي دوري أبطال آسيا؟

لن يخوض سلمان الفرج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مواجهة منتخب السعودية والبرتغال الودية المقررة لهما الجمعة المقبلة بالعاصمة البرتغالية لشبونة، حيث يخوض الأخضر معسكرا إعداديا لكأس العالم 2018 بروسيا.

وأصيب اللاعب في عضلة الساق ما دفع الجهاز الفني بقيادة إدغاردو باوز لمنحه الراحة أمام لاتفيا والبرتغال.

وقالت صحيفة الرياض إن إصابة اللاعب بسيطة، وفرص مشاركته أمام أوراوا ريدز الياباني بنهائي دوري أبطال آسيا كبيرة جدا.

وانتاب الجهاز الفني لنادي الهلال القلق بعد أنباء إصابة اللاعب الواردة من البرتغال.

ويعد الفرج واحدا من أهم عناصر خط وسط الهلال خاصة مع إصابة نواف العابد.

وطلب الجهاز الفني لنادي الهلال تقريرا حول إصابة اللاعب.

ومن المتوفع أن يتوجه سلمان إلى معسكر الهلال في أبوظبي، استعدادا لمباراة أوراوا ريدز بنهائي دوري أبطال آسيا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري بالرياض.