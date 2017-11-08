من هم حكام مباراتي الهلال وأوراوا ريدز في نهائي دوري أبطال آسيا؟

قالت تقارير صحفية سعودية متطابقة إن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عين الحكم الأردني أدهم مخادمة حكما لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا ريدز الياباني الذي سيقام في الرياض 18 نوفمبر الجاري.

وتفاءلت جماهير الهلال بالأردني مخادمة بعد قلق بالغ حول هوية حكم المباراة النهائية، بعدما عانى الهلال مع الياباني نيشيمورا خلال نهائي سيدني الشهير.

وسيحل أوراوا ضيفا على الهلال أولا في الرياض قبل أن تقام مباراة الإياب في اليابان.

وسيقوم الحكم الأوزبكي الأبرز في آسيا راشفان أرماتوف بقيادة مباراة الإياب الختامية لتحديد بطل المسابقة هذا العام.