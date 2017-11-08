شعبية نادي الهلال أكثر من يوفنتوس وبايرن ميونخ.. تصريحات لإعلامي سعودي تثير سخرية المتابعين (فيديو)

أثارت تصريحات الإعلامي عبدالرحمن السماري، أحد أقدم مؤسسي نادي الهلال السعودي، خلال استضافته في قناة “24 الرياضية” سخرية المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وانتقد السماري، تسليط الضوء على الفرق العالمية وتجاهل الأندية المحلية السعودية، قائلاً: “عندنا فرق سعودية ذات شعبية أكبر من هذه الأندية ويجب أن نفتخر بها ونظهرها”.

ياخي إعلام الهلال أعجوبه ???? pic.twitter.com/4fRx6b77eT — حمد بن سيف (@AQW_88) November 8, 2017

وأضاف: “دائمًا نشيد بالفرق العالمية يوفينتوس وبايرن ميونخ وريال مدريد وبرشلونة، وننسى أن عندنا نادي سعودي أكثر شعبية منهم وهو الهلال لديه 8 ملايين مشجع”.

وحينما واجهه المذيع، قائلاً “إننا نتحدث عن المستوى الفني لا الجماهيري”، أجاب قائلاً: “إن الهلال حصل على هذه الشعبية بمستواه الفني”، مضيفًا: “عندنا نادي يرفع الرأس اسمه الزعيم الهلال”.

إعلام الهلال ماله حل !!

أجل الهلال أكثر شعبية من اليوفي ؟! ???? pic.twitter.com/aDFWgzHhbD — رياض المناع ???????? (@RiyadhAlmannaa) November 8, 2017

اللي لعب في أعدادات عبدالرحمن السماري منهو ؟؟ اجل شعبيه الهلال اكثر من اليوفي وبايرن ميونخ ????????#الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/tOX2peHFFo — محمد العوني (@9Algeneral) November 7, 2017