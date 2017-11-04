مسؤول بناد كويتي: ليس واجبًا علينا تشجيع نادي الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

قال أحمد الرمضان، مدير المركز الإعلامي بنادي القادسية الكويتي، إن نادي الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا ضد أوراوا الياباني لا يمثل إلا نفسه فقط.

وغرّد الرمضان عبر حسابه الرسمي، قائلاً: “لنفترض أن أوراوا يلعب معه 3 محترفين سعوديين وفاز باللقب الآسيوي إن شاء الله، هل يعتبر اللاعبون خونةً وضد الوطنية؟”.

وأضاف: “الهلال لا يمثل إلا نفسه”.

تأتي تغريدة المسؤول الكويتي وسط توتر العلاقة تماماً بين الجانب السعودي والكويتي عقب تصريحات تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، التي هاجم فيها الكويتي أحمد الفهد مسؤول اللجنة الأولمبية بالاتحاد الآسيوي والرجل صاحب النفوذ القوي آسيوياً.

وكان تركي آل الشيخ، التقى، سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في العاصمة الرياض، وذلك بحسب ما كشفت “تغريدة” كتبها آل الشيخ على صفحته في “تويتر” مساء الخميس.

وكتب رئيس الهيئة العامة للرياضة: “سعدت بلقاء الشيخ سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم بالرياض، وقد اتفقنا على فتح صفحة جديدة ومرحلة متميزة من التعاون المشترك”.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة قد فتح نارا من التصريحات ضد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ممثلاً بالشيخ سلمان آل خليفة والمجلس الأولمبي الآسيوي ممثلاً بالشيخ أحمد الفهد، موضحاً أنه حان الوقت لوقفهم عند حدهم، وذلك في إشارة إلى مواقف تعرضت لها الرياضة السعودية مؤخراً.

وقال آل الشيخ حينها، إن الهجوم على المسؤولين الرياضيين ممثلا بسلمان آل خليفة وأحمد الفهد لا يعني الهجوم على البحرين والكويت كون البلدين لهما تقدير خاص ولا يمكن ربط تصرفاتهما بالدولتين قيادة وشعبا.