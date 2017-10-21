بيروزي يطلب مواجهة الأندية السعودية في إيران.. ويصعد أزمة التحكيم في مباراة نادي الهلال‎

أصدر نادي بيروزي الإيراني، اليوم السبت، بيانًا رسميًا، بعد مباراته أمام نادي الهلال السعودي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، الثلاثاء الماضي، في العاصمة العمانية مسقط.

وقال النادي الإيراني إن الحكم العماني أحمد أبوبكر الكاف ارتكب العديد من الأخطاء الكارثية في المباراة، كان أغلبها ضد بيروزي وهو ما أثّر على نتيجة اللقاء وأسهم في تأهل الهلال على حساب بيروزي.

وتعادل الفريقان 2/2 إذ نجح المهاجم السوري عمر خريبين في تسجيل هدفي الهلال، ليصعد الزعيم إلى المباراة النهائية بنتيجة إجمالية 6/2، بعد فوزه ذهابًا 4/0 في الإمارات.

وأوضح بيروزي في بيانه أنه يطالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالتحقيق في نتيجة المباراة، واختيار الحكام بعناية حال وقوع الفريق مع فرق عربية.

كما أوضح بيروزي أن جماهيره محبطة بسبب اضطرار الفريق لخوض مبارياته على ملاعب محايدة، مطالبًا بإعادة مباريات الفرق السعودية والإيرانية إلى الوضع السابق بدلًا من اللجوء إلى الملاعب المحايدة.

وقرر الاتحاد الآسيوي خوض مباريات الفرق السعودية ضد الفرق الإيرانية على ملاعب محايدة بناء على طلب من الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقب تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بداية العام الماضي.

يشار إلى أن الهلال يلاقي أوراوا ريد دياموندز من اليابان في المباراة النهائية للبطولة يومي 18 و25 من الشهر المقبل.