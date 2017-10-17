مباراة الهلال وبيروزي.. كيف أفسد “دياز” الريمونتادا الإيرانية؟

تخطى نادي الهلال السعودي عقبة مضيفه بيروزي الإيراني ببراعة وفرض عليه التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في إياب دور الأربعة بدوري أبطال آسيا ليقتنص الزعيم بطاقة التأهل إلى الدور النهائي للبطولة القارية.

واستطاع الهلال أن يستفيد من فوزه الساحق في جولة الذهاب برباعية دون رد ليفسد الريمونتادا الإيرانية التي بحث عنها فريق بيروزي.

ونجح المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال في تحقيق ما يريد خلال المباراة وأفسد انتفاضة الفريق الإيراني وهو ما ترصده شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي:

أعصاب هادئة

امتلك دياز الأعصاب الهادئة ونقلها إلى لاعبيه في ظل خبرات طويلة يتمتع بها وأيضاً لاعبوه وهو ما حدث بعد اهتزاز شباك فريقه بهدفين في اللقاء.

وتوقع الكثيرون انتفاضة إيرانية كبيرة لأصحاب الأرض بعد هدف التقدم المبكر عن طريق النيجيري غودوين منشاه ولكن دياز ولاعبي الهلال احتفظوا بهدوئهم بشكل رائع.

تألق خريبين

لا شك أن السوري عمر خريبين مهاجم الهلال واصل مسلسل تألقه في اللقاءات الأخيرة وسجل هدفين رائعين وأصبح هداف الفريق بدوري أبطال آسيا برصيد 9 أهداف.

استحق خريبين لقب نجم الشباك لأنه المترجم الحقيقي للهجمات الهلالية حتى وإن كانت قليلة فالهلال يستطيع أن يصل إلى المرمى بتحركات ذكية من القناص السوري وتمريرات رائعة من جانب البرازيلي كارلوس إدواردو.

وتعامل دياز مع سرعة خريبين وقدراته التهديفية بتوظيف رائع واستغلال مميز للهجمات.

صلابة دفاعية

نجح الهلال في التفوق بفضل الصلابة الدفاعية المعتادة من الفريق السعودي رغم اهتزاز الشباك بهدفين.

وتعامل الهلال بشكل مميز مع الخطة الهجومية للفريق الإيراني في مباراة الإياب التي اعتمد عليها المدرب الكرواتي برانكو وهو ما أكده عادل عبد الرحمن المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السعودي لـ”إرم نيوز” موضحًا أن دفاع الهلال أحد أسرار قوته.

وأضاف: “الهلال منافس لا يشق له غبار لأنه فريق يتميز بدفاع قوي وهجوم مرعب يستغل أنصاف الفرص وهو أمر صعب على أي منافس”.

ثقة وثبات

يملك لاعبو الهلال دوافع التأهل للدور النهائي بشكل كبير بعد غياب 3 أعوام ومن خلال تحقيق الإطاحة بمنافسه بيروزي.

وتميز لاعبو الهلال بالثقة والثبات وهو الأمر الذي ظهر بوضوح في المباراة وظهرت فوارق الخبرات بشكل واضح وهو أحد أسباب خروج الهلال بدون هزيمة وبتعادل مثير.