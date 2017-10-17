مباراة الهلال وبيروزي.. الفريق الإيراني يتقدّم وخربين يحبط جماهيره مجددًا (فيديو)

مباراة الهلال وبيروزي.. الفريق الإيراني يتقدّم وخربين يحبط جماهيره مجددًا (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تواصلت الإثارة مجددًا في مباراة نادي الهلال وبيروزي الإيراني، خلال الشوط الثاني في المواجهة التي تجمع الفريقين، مساء الثلاثاء، على ستاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في مسقط، ضمن إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2017.

وكانت مباراة الذهاب قبل ثلاثة أسابيع شهدت فوز الهلال 4-0 على ستاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ومع انطلاق الشوط الثاني تقدّم بيروزي في الدقيقة 61، ولكن عمر خربين عاد مجددًا وأحرز هدف التعادل لتصل النتيجة إلى 2-2.

جدير بالذكر أن الهلال السعودي الذي يحتفل بمرور 60 عاماً على تأسيسه يسعى إلى استعادة اللقب القاري الغائب عنه منذ 17 عاماً.

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