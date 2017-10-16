السعودية .. أسباب انتشار إشاعة هبوط نادي الهلال‎

السعودية .. أسباب انتشار إشاعة هبوط نادي الهلال‎

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت مصادر إعلامية، قريبة الصلة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي “فيفا” قد أرسل استفسارًا بشأن قضية اللاعب عوض خميس وناديي النصر والهلال.

وبحسب تلك المصادر، فإن استفسار الفيفا جاء بعد مخاطبة أحد مسؤولي النصر للاتحاد الدولي بشأن وجود مخالفات قامت بها إدارة الهلال.

وتمثلت تلك المخالفات، بحسب تلك المصادر، في التفاوض مع اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة، وعرضت عليه مبالغ مالية ضخمة وهو ما اعتبرته إدارة النصر ضغطًا على اللاعب ليوقّع للنادي.

وانتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسمًا حمل عنوان”#الفيفا_يقرر_هبوط_الهلال”، حيث تفاعلت معه الجماهير وإعلاميون عدة.

جماهير الهلال ردت بقوة على هذا الوسم واعتبرت أنه يدل على شدة ألم المنافسين وهم يرون الهلال يقترب من لقب دوري أبطال آسيا.

وقال الإعلامي وليد الفراج: “أتفهم المنافسة وأتفهم الندية الجماهيرية، لكن إطلاق شائعات سخيفة على ممثل بلادنا الوحيد قبل نصف نهائي الآسيوية، أسلوب رخيص جدًا”.

ويستعد الهلال لمواجهة بيروزي الإيراني، غدًا الثلاثاء، في العاصمة العُمانية مسقط، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الزعيم 4/0.

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