السعودية .. أسباب انتشار إشاعة هبوط نادي الهلال‎

كشفت مصادر إعلامية، قريبة الصلة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الاتحاد الدولي “فيفا” قد أرسل استفسارًا بشأن قضية اللاعب عوض خميس وناديي النصر والهلال.

وبحسب تلك المصادر، فإن استفسار الفيفا جاء بعد مخاطبة أحد مسؤولي النصر للاتحاد الدولي بشأن وجود مخالفات قامت بها إدارة الهلال.

وتمثلت تلك المخالفات، بحسب تلك المصادر، في التفاوض مع اللاعب قبل دخوله الفترة الحرة، وعرضت عليه مبالغ مالية ضخمة وهو ما اعتبرته إدارة النصر ضغطًا على اللاعب ليوقّع للنادي.

وانتشر عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وسمًا حمل عنوان”#الفيفا_يقرر_هبوط_الهلال”، حيث تفاعلت معه الجماهير وإعلاميون عدة.

جماهير الهلال ردت بقوة على هذا الوسم واعتبرت أنه يدل على شدة ألم المنافسين وهم يرون الهلال يقترب من لقب دوري أبطال آسيا.

وقال الإعلامي وليد الفراج: “أتفهم المنافسة وأتفهم الندية الجماهيرية، لكن إطلاق شائعات سخيفة على ممثل بلادنا الوحيد قبل نصف نهائي الآسيوية، أسلوب رخيص جدًا”.

ويستعد الهلال لمواجهة بيروزي الإيراني، غدًا الثلاثاء، في العاصمة العُمانية مسقط، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الزعيم 4/0.

اتفهم المنافسة وأتفهم النديه بين الاندية الجماهيرية ، لكن إطلاق اشاعات سخيفة على ممثل بلادنا الوحيد قبل نصف نهائي الآسيوية ، اُسلوب رخيص جدا — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ١٦ أكتوبر، ٢٠١٧

س: هل صحيح #الهلال بيهبط؟

ج: نعم سيهبط على قمة آسيا ????

بإذن الله #الزعيم_الملكي_بمسقط#الفيفا_يقرر_هبوط_الهلال ???? — دباس الدوسري (@dbasdosari1) October 16, 2017

من قلب أهلاوية ????

أتمنى الفوز لممثل الوطن ????

نادينا الكبير #الهلال الزعيم ????

و ياليت صاحب هذا الهاشتاق #الفيفا_يقرر_هبوط_الهلال يُحاسب — #مها_الجفري (@MahaAljifri) October 16, 2017

كمشجع نصراوي لن يفرحني هذا الخبر المكذوب..

الهلال الفريق الوحيد اللي قاعد يقدم كرة محترمة ومشرّفة..

#الفيفا_يقرر_هبوط_الهلال — زوربا (@24time24) October 16, 2017

من #الهلال_يغلي الى #الفيفا_يقرر_هبوط_الهلال

وهذا كله لإشغال جماهيرهم المسكينة عن فشل أنديتهم وعدم اخراجها للرخصة الآسيوية ???????????????????? pic.twitter.com/6kxZjpobW9 — Ghada ???????? (@Ghada_at) October 16, 2017

نصراوي وتطقطق عـ الهلال !

اذا ناسي ماضيك انا اذكرك ..

النصر في هذي المباراه ينافس عـ الهبوط وجاء الحكم مطرف القحطاني وحسب لكم بلنتي من وحي الخيال !

وكل هذا علشان ينقذكم من الهبوط ، وتجي بالهاشتاق وتطقطق !

انا اشهد انك ماتستحي على وجهك !

#الفيفا_يقرر_هبوط_الهلال pic.twitter.com/d7CAGWC0i4 — ban7er ㉝ (@ba_n9_er) October 16, 2017

#الفيفا_يقرر_هبوط_الهلال

ااجل الهلال ينتفض ينفجر يغلي مستحيله ياهلال اي جنون اي فنون اي ضربه موجعه اي ليله تاريخيه ياهلال #الهلال pic.twitter.com/lWeKGfdpC1 — استالين الشعيبي (@gByBGZhi0AvAlgU) October 16, 2017

أنا اتحادي صميم … لايشوشرون عليكم النصراويه .. ركزوا على كأس آسيا وإن شاء الله تجيبونه.. #الفيفا_يقرر_هبوط_الهلال pic.twitter.com/kWKnDUDfo8 — fahad almotairy (@fahadalmotairy4) October 16, 2017

قرب الهلال من نهائي اسيا جعلهم في حالة هستيريا.

اهجد

ثم ابزم

#الفيفا_يقرر_هبوط_الهلال pic.twitter.com/oTZdKOjahZ — Carlos Di Maria (@CarlosDeMaria33) October 16, 2017

#الفيفا_يقرر_هبوط_الهلال صدقوني هذا الموسم ، هو مرسم الهلال ..

وسيحصل على أسيا ، وسيذهب لكاس العالم وسيحصل على الدوري ..

مسألة وقت فقط. ✋???? — F2i92l .. (@fqwii) October 16, 2017

ع اني اتحادي بقول لجماهير الهلال هذا هشتاق علشان يغير تركيز جميع الهلالين عن أسيا اتركوا ام زكي وركزوا ع اسيا ❤️???? #الفيفا_يقرر_هبوط_الهلال — lord saudi ???????? (@ahmad2014521) ١٦ أكتوبر، ٢٠١٧