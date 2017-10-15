رغم تواجده خارج القائمة الآسيوية.. علي الحبسي يطلب مرافقة نادي الهلال في مواجهة بيروزي

طلب حارس نادي الهلال السعودي، الدولي علي الحبسي، من إدارة الفريق السماح له بمرافقة البعثة إلى العاصمة العمانية مسقط، مساء اليوم الأحد على متن طائرة خاصة، لخوص مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمحترفين، على الرغم من أنه خارج القائمة الآسيوية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الرياض”، فإن الحبسي أكد لإدارة الهلال ومدرب الفريق رامون دياز حرصه على دعم الفريق معنوياً، خصوصاً وأن حضوره سيشكل دافعاً كبيراً للجماهير العمانية للحضور إلى أرضية ملعب السلطان قابوس الرياضي؛ لما يمتلكه من جماهيرية كبيرة في بلاده.

وشددت الصحيفة على أن دياز سيستعين بالحبسي في مباراة فريقه المقبلة في الدوري السعودي أمام الباطن، مساء السبت المقبل.

وتغادر البعثة الهلالية مساء اليوم إلى العاصمة العمانية مسقط على متن طائرة خاصة قامت بتوفيرها الإدارة الهلالية، ويأتي ذلك استعدادًا لمواجهة فريق بيروزي الإيراني ضمن إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للأندية، إذ انتهت مواجهة الذهاب بفوز كبير للزعيم برباعية دون مقابل.