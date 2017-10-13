علي الحبسي يكشف سرّ رفضه الرحيل إلى مانشستر سيتي (فيديو)

كشف الحارس العُماني المخضرم علي الحبسي، سبب رفضه الرحيل إلى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال الحبسي في تصريحات لبرنامج “صدى الملاعب” إنه تألق في النرويج بشكل واضح، وحصل على جائزة أفضل حارس في الدوري النرويجي، موضحًا أنه قبل التوقيع لنادي بولتون كان لديه عرض آخر من مانشستر سيتي للحصول على خدماته.

وأضاف:”بولتون قدّم عرضًا أكبر ماليًا بكثير عن مانشستر سيتي الذي لم يكن يمتلكه في ذلك الوقت الشيخ الإماراتي منصور بن زايد”.

وتابع “فضّلت عرض بولتون ردًا لجميل هذا النادي خاصة أنني كنت من المفترض أن انتقل إليه في بداية رحلة احترافي، ولكن ورقة العمل منعت انضمامي، ومسؤولو بولتون ظلوا يحاولون إنهاء هذه الأزمة حتى تمكنوا من ضمي في النهاية”.