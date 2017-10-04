الأردني مخادمة حكما لمباراة نادي الهلال وبيروزي في دوري أبطال آسيا

عين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأردني أدهم مخادمة، حكماً لإياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، المقرر إقامته يوم 18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ويعاون مخادمة مواطنيه أحمد مؤنس، وعيسى عماوي، ويوسف إدريس حكماً رابعاً.

يشار إلى أن الهلال يقترب من نهائي البطولة، حيث تغلب على بيروزي الإيراني بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جرت بينهما ضمن ذهاب قبل نهائي المسابقة في الشهر الماضي.

ويلاقي الهلال نظيره بيروزي، 17 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، في إياب البطولة بالعاصمة العمانية مسقط.

وفي حال تأهل الهلال يواجه الفائز من مباراة شنغهاي الصيني، وأوراورا دياموندز الياباني، اللذين انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل بهدف لمثله في شنغهاي.