هل يستقيل فيصل بن تركي من رئاسة نادي النصر السعودي؟

كشفت مصادر قريبة من دائرة صنع القرار في النصر السعودي أن الأيام القادمة ستشهد مفاجأة قوية بإعلان الأمير فيصل بن تركي استقالته من النادي.

وينتظر أن يعقد الاجتماع الشرفي النصراوي ،الاثنين المقبل، حيث بات من الضروري الخروج بنحو 20 مليون ريال ؛لاستكمال استخراج الرخصة الآسيوية.

ومطلوب نحو 35 مليون ريال ؛لحصول العالمي على الرخصة الآسيوية ،حيث أعلن فيصل بن تركي في وقتٍ سابق دعم النادي بـ15 مليون ريال.

وقالت المصادر أن الخلاف بين عضو الشرف المؤثر خالد بن فهد ،والأمير فيصل بلغ أشده ،وحال فشل الشرفيين في جمع مبلغ الـ20 مليون يورو فقد يرحل ابن تركي.