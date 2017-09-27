علي دائي للاعب نادي الهلال السابق: أهنت الشعب الإيراني وردي في هذا الفيديو

أبدى المدرب السابق لنادي بيروزي الإيراني ونجم كرة القدم، علي دائي، انزعاجه من تغريدة نشرها اللاعب السعودي السابق وأحد لاعبي نادي الهلال صالح محمد النعيمة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عقب هزيمة تلقاها بيروزي أمس أمام الهلال بأربعة أهداف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال النعيمة في تغريدة بعد أن بارك للهلال وجمهوره انتصاره على بيروزي، “لعلي دائي تلقيت الصفعة الأولى وحديثنا دوماً يكون في الملعب”.

ورد علي دائي في حسابه على موقع “انستغرام” عبر مقطع فيديو نشره من أهداف أحرزها في مرمى المنتخب السعودي في الأعوام الماضية.

وقال علي دائي إن “صالح النعيمة هاجمني وأهان الشعب الإيراني، وإن ردي عليه سيكون بهذا الفيديو”.

وأظهر الفيديو الذي نشره اللاعب الإيراني الدولي السابق “علي دائي” أهدافه في مرمى المنتخب السعودي في تصفيات أمم آسيا المؤهلة لكأس العالم لعام 1996 الذي استضافته فرنسا.

وانتهت المباراة بين إيران والسعودية في ذلك الوقت بثلاثة أهداف لصالح إيران تمكن علي دائي من إحراز أحد الأهداف في مرمى الحارس السعودي السابق ” محمد الدعيع”.

وفي تصفیات أمم آسيا المؤهلة لكأس العالم لعام 2002 التي استضافها كوريا الجنوبية واليابان، سجل علي دائي هدفين أحدهما عن طريق ضربة جزاء في مرمى السعودية.