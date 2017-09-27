مباراة شنغهاي وأوراوا.. هالك يرسل تحذيرًا لنادي الهلال من تسديدة صاروخية (فيديو)

مباراة شنغهاي وأوراوا.. هالك يرسل تحذيرًا لنادي الهلال من تسديدة صاروخية (فيديو)

المصدر: رويترز

لم يحافظ شنغهاي سيبج الصيني على التقدم بهدف وخرج بالتعادل 1-1 مع ضيفه أوراوا رد دياموندز في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وحظت المباراة باهتمام واسع بين الجماهير السعودية، خاصة أن الفريق المتأهل سيكون هو منافس الهلال الذي وضع قدما في نهائي دوري أبطال آسيا بالفوز على بيروزي الإيراني ذهابا بأربعة أهداف دون رد.

وتقدم البرازيلي هالك بتسديدة صاروخية بعيدة المدى في الدقيقة 15 لكن يوسوكي كاشيواجي أدرك التعادل للفريق الياباني بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 28.

ويستضيف أوراوا مباراة الإياب في سايتاما في 18 أكتوبر تشرين الأول.

وكان الهلال السعودي اقترب من بلوغ النهائي عقب فوزه 4-صفر على بيروزي الإيراني في المباراة الأخرى بذهاب قبل النهائي أمس الثلاثاء.

ويتأهل بطل آسيا للمشاركة في كأس العالم للأندية نهاية العام الجاري.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
الوسومات :
اترك تعليقاً