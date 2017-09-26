فوز الهلال على بيروزي يحقق مكسبًا جديدًا للكرة السعودية.. تعرف على التفاصيل

حقق نادي الهلال السعودي مكسبًا آخر غبر فوزه على بيروزي الإيراني، يوم الثلاثاء، برباعية نظيفة خلال مباراة الذهاب للدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، والتي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالإمارات.

وتقدمت السعودية للمركز الثاني في تصنيف الاتحاد الآسيوي للدول، وهو ما سيضمن حصولها على “3” مقاعد مباشرة ببطولة دورى أبطال آسيا نسختى 2019 و 2020، بحسب ما ذكره عبدالمجيد منصور، عضو لجنة المسابقات بالاتحاد السعودى عبر حسابه على “تويتر”.

وتحظى أندية المملكة بـ(3 مقاعد + 1) في دوري أبطال آسيا، أي يصعد 3 فرق مباشرة إلى دور المجموعات من البطولة، فيما يخوض الفريق الرابع الملحق الآسيوي.

وبهذه النتيجة أصبح الهلال أول فريق يسجل رباعية في مرمى بيرسبوليس بمباراة واحدة من دوري أبطال آسيا، منذ 8 سنوات.

وتقام مباراة العودة يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر المقبل في مدينة مسقط العمانية.

ويمر الهلال، الذي خسر نهائي دوري الأبطال في 2014 أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي، بفترة رائعة في ظل تصدر الدوري المحلي واجتياز العين الإماراتي في دور الثمانية.

وحال اجتياز مباراة العودة سيخوض الهلال النهائي في 18 و25 نوفمبر تشرين الثاني المقبل على أن يشارك بطل آسيا في كأس العالم للأندية في نهاية العام الجاري.

ولم يفز أي فريق عربي باللقب الآسيوي منذ تتويج السد القطري في 2011.