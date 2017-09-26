مباراة الهلال وبيروزي.. عمر خريبين يستفز الإيرانيين باسمه بعد إحراز الهدف الثالث (فيديو)

مباراة الهلال وبيروزي.. عمر خريبين يستفز الإيرانيين باسمه بعد إحراز الهدف الثالث (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

استفز عمر خريبين، لاعب نادي الهلال السعودي، الجمهور الإيراني الحاضر لتشجيع فريقه أمام بيروزي، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، يوم الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا.

وسجل “خريبين” الهدف الثالث لفريقه السعودي، في الدقيقة 54، بعدما استقبل كرة عرضية من الجهة اليمنى ليسكنها مباشرة في الشباك.

وذهب “خريبين” ناحية مدرجات جمهور بيروزي، وقام بالإشارة على اسمه مرددًا “عمر، عمر”.

ويعد هذا الهدف هو الثاني للاعب في المباراة، والسادس له في بطولة دوري أبطال آسيا.

ويسعى الهلال إلى تحقيق الفوز بأكبر عدد من الأهداف، ليُسهّل من موقفه في التأهل إلى نهائي المسابقة، قبل مواجهة الإياب التي تقام على أراضٍ محايدة في مجمع السلطان قابوس الرياضي في سلطنة عُمان، يوم 17 أكتوبر المقبل.

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