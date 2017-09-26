نادي الهلال يسحق بيروزي ويضع قدمًا في نهائي دوري أبطال آسيا

وضع نادي الهلال السعودي قدما في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه بيروزي الإيراني 4-صفر بينها ثلاثية للسوري عمر خربين في ذهاب قبل النهائي في أبوظبي اليوم الثلاثاء.

وتقام كل المواجهات السعودية-الإيرانية في ملاعب محايدة بسبب التوتر السياسي بين البلدين لذلك أقيمت المباراة في إستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية.

وتقام مباراة العودة منتصف الشهر المقبل في مسقط بعمان حيث يحتاج الفريق الإيراني لتسجيل أكثر من ثلاثة أهداف لبلوغ النهائي.

اهداف الهلال 0:4 بيروزي الإيراني

pic.twitter.com/iByGhNJ11c — اهداف كرة القدم (@HDnewss) September 26, 2017

ولعب حامل لقب الدوري السعودي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 بعد طرد عبد الله عطيف بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ووضع خربين الهلال في المقدمة في الدقيقة 31 بضربة رأس قبل أن يضيف ياسر الشهراني الهدف الثاني في الدقيقة 40 بتسديدة منخفضة عند حافة منطقة الجزاء.

ورغم النقص العددي أضاف خربين هدفين متتالين عندما تلقى تمريرة عرضية من سلمان الفرج ليضع الكرة في الشباك بسهولة من مدى قريب في الدقيقة 55.

وفي الدقيقة الأخيرة أرسل المهاجم السوري تسديدة قوية من مدى قريب لتسكن شباك حارس بيروزي.