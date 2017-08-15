لاعب كرة قدم سابق يُشهر إسلامه للزواج من ابنة أحد سلاطين ماليزيا

تزوج لاعب كرة هولندي مشهور، من أميرة ماليزية في ولاية جوهر جنوبي البلاد، بعد قصة حب قوية جمعت الطرفين، وأشهر اللاعب الهولندي إسلامه من أجل الزواج بالأميرة المسلمة.

ونشرت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية مجموعة من الصور لمراسم زفاف ابنة أقوى سلاطين ماليزيا، الأميرة تونكو تون أمينة سلطان إبراهيم، على لاعب كرة القدم الهولندي السابق دنيس محمد عبد الله. وأكدت الصحيفة أن قصة تعارفهما بدأت في مقهى عندما كان دنيس يعمل كمدير تسويق لفريق كرة قدم في سنغافورة.

وأوضحت الصحيفة أنه قبل زفافهما بثلاث سنوات، حوّل دنيس ديانته من المسيحية إلى الإسلام في عام 2015، وترك اسمه المسيحي دينيس فيرباس إلى دنيس محمد عبد الله.

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