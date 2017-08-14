رسميًا.. الجزائري سفيان فيغولي إلى غلطة سراي التركي

أعلن فريق غلطة سراي التركي تعاقده مع الدولي الجزائري سفيان فيغولي البالغ من العمر 27 عامًا قادمًا من فريق ويستهام الإنجليزي دون ذكر تفاصيل أكثر حول مدة العقد ومبلغ الانتقال.

وكان الدولي الجزائري قد أكد اقتراب توقيعه رسميًا للفريق التركي ونشر صور وصوله لمدينة إسطنبول واستقبال جماهير الفريق في المطار.

وقضى النجم الجزائري الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة فريق ويستهام يونايتد حيث شارك في 27 لقاء وسجل 4 أهداف ولم يلعب كأساسي الكثير من اللقاءات كما غاب فترات في الموسم بسبب الإصابة.

ويلتحق سفيان فيغولي بالدولي المغربي يونس بلهندة الذي انتقل لغلطة سراي هذا الصيف قادمًا من دينامو كييف الأوكراني.