بايرن ميونخ يفقد رودريغز في افتتاح الدوري الألماني

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني أن مهاجمه الجديد، الكولومبي خاميس رودريغيز سيغيب عن مباراة الفريق الأولى بالدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليغا” بداعي الإصابة.

وأشار النادي البافاري إلى أن رودريغيز لن يتعافى قبل مباراة كأس السوبر الألماني أمام بروسيا دورتموند المقرر إقامتها بعد غد السبت أو قبل المباراة الأولى في البوندسليغا، التي سيواجه فيها بايرن ميونخ نظيره باير ليفركوزن.

ولم يكشف نادي بايرن ميونخ عن المدة التي يحتاجها اللاعب الكولومبي تحديدا حتى يتعافى من إصابته التي لحقت به أول أمس الثلاثاء في العضلة الخلفية من الفخذ الأيمن خلال المباراة التي سقط فيها النادي الألماني بثلاثية نظيفة أمام ليفربول الإنجليزي في بطولة كأس أودي الودية.

وأكد نادي بايرن ميونخ أن رودريغيز سيغيب عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة، مما يعني غيابه إلى ما بعد المرحلة الأولى من البوندسليغا.

ويغيب أيضًا عن صفوف بايرن ميونخ في مباراة كأس السوبر الألماني اللاعب الأسباني تياغو الكانتارا بسبب معانته من إصابة في عضلات البطن.