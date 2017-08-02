كأس “أودي”.. نابولي يُزيد أوجاع بايرن ميونخ ويفوز بثنائية نظيفة (فيديو وصور)

كأس “أودي”.. نابولي يُزيد أوجاع بايرن ميونخ ويفوز بثنائية نظيفة (فيديو وصور)

المصدر: د -ب-أ

فاز فريق نابولي الإيطالي بالمركز الثالث في بطولة كأس أودي الودية لكرة القدم، عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه بايرن ميونخ الألماني في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، اليوم الأربعاء، على ملعب (أليانز أرينا) معقل الفريق البافاري.

وافتتح كاليدو كوليبالي التسجيل لمصلحة نابولي في الدقيقة 14، في حين تكفل إيمانويل غياكيريني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وكان نابولي وبايرن قد خسرا أمام أتلتيكو مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي على الترتيب في مباراتهما الأولى بالمسابقة أمس الثلاثاء، ليخوضا مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في حين سيلعب منافساهما المباراة النهائية للبطولة التي ستجرى في وقت لاحق اليوم على الملعب نفسه.

وتعد هذه هي البروفة الأخيرة لبايرن قبل مواجهة غريمه التقليدي بروسيا دورتموند في بطولة كأس السوبر الألماني، يوم السبت المقبل، في افتتاح الموسم الكروي بألمانيا.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الألماني (بوندسليغا) يوم 18 آب/أغسطس الجاري، حيث يستهل الفريق البافاري، الذي فاز بالبطولة في المواسم الخمسة الأخيرة، حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ضيفه بايرليفركوزن.

في المقابل، يستعد نابولي لخوض غمار الموسم الكروي بإيطاليا، حيث يبدأ مسيرته في بطولة الدوري بمواجهة مضيفه فيرونا يوم 20 آب/أغسطس الحالي.

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