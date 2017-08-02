ليفربول لن يتخلى عن كوتينيو لبرشلونة قبل هذا الموعد

أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن نادي ليفربول الإنجليزي ومدربه الألماني يورغن كلوب لا يفكران في السماح لأي لاعب بالفريق مغادرة النادي قبل انتهاء الدور التمهيدي الفاصل المؤهل لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنسحب هذه الفكرة بشكل خاص على البرازيلي فليبي كوتينيو، أبرز لاعبي ليفربول، الذي تتهافت الأندية على الحصول على خدماته، خاصة برشلونة الإسباني.

وتقام بعد غد الجمعة قرعة الدور التمهيدي للبطولة الأوروبية، الذي تلعب مبارياته أيام 15 و16 و22 و23 آب/أغسطس الجاري، حيث لا يرغب كلوب في المخاطرة بمصير فريقه في تلك المباريات، مما قد يؤدي إلى عدم تأهله إلى دور المجموعات لأشهر بطولات الفرق في العالم.

ولذلك، لا يرغب المدرب الألماني في أن يرحل كوتينيو قبل مباراتيه بالدور التمهيدي لدوري الأبطال، أو على أقل تقدير قبل المباراة الأولى.

وعلى الجانب الآخر، يتطلع برشلونة إلى تقديم كوتينيو إلى وسائل الإعلام والجماهير خلال بطولة خوان جامبر الودية التي سيقيمها على ملعبه، كامب نو، يوم الإثنين المقبل، إلا أن ليفربول يقف حائلا أمام إتمام هذه الصفقة إلا إذا تجاوزت قيمة العرض المالي المقدم من النادي الكتالوني مبلغ الـ 100 مليون يورو.

وإذا ما قرر برشلونة دفع المبالغ التي يطلبها ليفربول مقابل التخلي عن كوتينيو فإنه لن يواجه أي مقاومة من قبل الأصوات الرافضة لرحيل اللاعب داخل النادي الإنجليزي، الذي يتطلع إلى جني المال من وراء هذه الصفقة ولا يهدف إلى تبادل اللاعبين مع النادي الإسباني.

وأشارت الصحافة الإنجليزية، إلى أن كلوب أكد بشكل واضح أنه لا يرغب، من خلال هذه الصفقة، في ضم لاعبين من النادي الكتالوني مثل رافينيا وأردا توران أو دينيس سواريو أو أندريه غوميش.