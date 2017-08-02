مدرب ليفربول يتمنى تعافي ستوريدج سريعًا

أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه يأمل في تعافي مهاجمه دانيال ستوريدج سريعا من الإصابة في الفخذ والتي تعرض لها خلال مباراة الفريق الودية أمام بايرن ميونخ الألماني.

وسجل ستوريدج الهدف الثالث لفريقه في هذه المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 3 / صفر.

وعانى ستوريدج، خلال مسيرته مع ليفربول من الإصابات.

Daniel Sturridge scores a beautiful chip goal against Bayern pic.twitter.com/hl90UwTxyi — Troll Football Media (@Troll__Footbal) August 1, 2017

وأكد كلوب أنه لا يستطيع التحدث حاليا عن حجم الإصابة التي يتعرض لها اللاعب في الفخذ.

وأشار كلوب إلى أن ستوريدج استعد للموسم الجديد بشكل رائع بالفعل، ولهذا فإنه يأمل أن تكون إصابة اللاعب طفيفة وألا يستغرق وقتا طويلا في التعافي.

وقال كلوب: “كان الهدف، الذي سجله ستوريدج، رائعا كما سنحت له فرصة أخرى قبل هذا الهدف، يمكنكم أن ترَوْا سرعته، من المؤسف أن يصاب، أتمنى ألا تكون الإصابة خطيرة”.

ويبدو أن ستوريدج لا يشعر بالقلق الشديد من الإصابة، إذ صرح إلى موقع النادي على الإنترنت، قائلا: “حسنا، ينتابني شعور رائع، تدربت كثيرا في لوس أنجليس هذا الصيف ولم أبتعد عن الكثير من التدريبات هنا”.