عناوين الصحف الرياضية العالمية: "موسم دون نهاية".. وتمرد لاعبي الدوري الإيطالي.. و"الخليفي يواجه تهم الفساد" (صور)

شكلت وفاة أسطورة ليفربول مايكل روبينسون، وأخبار عودة التدريبات في إسبانيا وإلغاء الموسم في فرنسا وأخبار سوق الانتقالات، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بأخبار كرة القدم الإماراتية وعودة لويس سواريز المرتقبة لبرشلونة وأخبار الأندية السعودية ومحاكمة القطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، بتهم الفساد في سبتمبر .

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على وفاة أسطورة ليفربول السابق مايكل روبينسون، والذي عاش في إسبانيا وعمل محللا ومقدم برامج، وكتبت: "مايكل روبينسون 1958-2020 في اليوم الموالي".

كما تحدثت عن قرار عودة التدريبات، وكتبت: "الاثنين التدريبات واحد تلو الآخر".

سبورت

ركزت الصحيفة على وفاة أسطورة ليفربول مايكل روبينسون، وكتبت: "فريد مايكل".

كما تحدثت عن قرار الحكومة الإسبانية بشأن العودة للتدريبات وكتبت: "الأندية بإمكانها العودة للتدريبات بداية من الاثنين".

وتحدثت عن مصير البرازيلي فيليب كوتينيو، وكتبت: "برشلونة يأمل في الإبقاء على كوتينيو الموسم المقبل".

كما اهتمت بقرار الحكومة الفرنسية إنهاء الموسم الرياضي ومصير أولمبياد طوكيو وكتبت: "أولمبياد طوكيو دون لقاح سيكون صعبا".

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على وفاة أسطورة ليفربول مايكل روبينسون، وكتبت: "وداعا أيها الإنسان المحترم".

كما تحدثت عن مهاجم برشلونة لويس سواريز، وكتبت: "لويس سواريز يرى الضوء فعلا".

كما اهتمت بقرار الحكومة الخاص بالتدريبات، وكتبت: "الحكومة تسمح بالتدريبات بداية من يوم الاثنين".

آس

ركزت الصحيفة على وفاة أسطورة ليفربول مايكل روبينسون وكتبت: "لن تمشي أبدا وحيدا، مايكل روبينسون 1958-2020".

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على قرار وزير الرياضة الفرنسي بإلغاء الموسم الرياضي، وكتبت: "موسم دون نهاية".

كما تحدثت عن وفاة أسطورة سانت إيتيان المدرب الراحل روبيرت هيربان، وكتبت: "الخضر يبكون هيربان".

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل المسابقات المحلية في أوروبا، وكتبت: "ألمانيا وإسبانيا في البداية وفرنسا تتوقف".

كما تحدثت عن ثورة اللاعبين، وكتبت: "الآن تمرد اللاعبين: تغيير المرسوم".

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على صفقة يوفنتوس المحتملة مع برشلونة وكتبت: "في يوفنتوس هناك بيانيتش مقابل أرثر ميلو".

كما تحدثت عن مصير الرياضة في إيطاليا، وكتبت: "الرياضة للأعمال الخيرية ويوم 18 لن يفتح".

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية وكتبت عن الاتحاد: "اختبارات تحدد مصير بوني وجيل"، وعن الأهلي كتبت: "اجتماع أهلاوي يناقش المبعدين".

كما اهتمت بمصير ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، وكتبت: "الخليفي يواجه تهم الفساد في سبتمبر".

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على رياضة الجوجيتسو، وكتبت: "43 لاعبا في معسكر منتخبات الجوجيتسو بأبو ظبي اليوم".

وتحدثت الصحيفة عن أخبار كرة القدم والرياضة الإماراتية، وكتبت: "تأجيل ملف سقف الرواتب، الأندية ترفض تعديل المادة 128"، و"الكايت سيرف يعتمد خطة الصعود لمنصات التتويج".

كما اهتمت بأخبار الكرة العالمية، وكتبت: "توتنهام يحافظ على قواعد التباعد في التدريبات"، و"أولمبياد طوكيو مهددة بالإلغاء إن استمر الوباء".